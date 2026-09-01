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Татар-информ

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Рынок труда в образовании РТ: педагогам предлагают до 80 тысяч рублей

Рынок труда в образовании РТ: педагогам предлагают до 80 тысяч рублей

В преддверии Дня знаний проанализировал рынок труда в сфере образования. Спрос на учителей традиционно высок, при этом работодатели предлагают вакансии по всей республике.

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