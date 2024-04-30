Обязательная маркировка икры стартовала в России

В России стартовала обязательная маркировка красной и черной икры. Производители, импортеры и дистрибьютеры должны наносить код маркировки на всю икру осетровых и лососевых рыб, произведенную после 1 мая, и предоставлять в систему маркировки сведения о вводе продукции в оборот.