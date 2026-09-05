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Царьград

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Дожили до 70 лет вместе и получили 150 тысяч: В России награждают самые крепкие семьи

Дожили до 70 лет вместе и получили 150 тысяч: В России награждают самые крепкие семьи

70 лет вместе - и 150 тысяч рублей от государства. В одном из регионов России решили отдельно поощрять супругов, которые сумели сохранить брак на протяжении долгих десятилетий.

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