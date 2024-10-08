«Это последнее предупреждение»: сын Кадырова осудил чеченских бойцов

Чеченцы должны сосредоточиться на турнирах, которые соответствуют нашим традициям и культуре. Чеченские бойцы не должны принимать участие в поп-ММА (проведении боев по смешанным боевым искусствам между непрофессионалами).
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