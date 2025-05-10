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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Гринвуда 19 голов в 33 матчах Лиги 1 за «Марсель». Англичанин идет вторым в списке бомбардиров – у Дембеле больше на 2 мяча

У Гринвуда 19 голов в 33 матчах Лиги 1 за «Марсель». Англичанин идет вторым в списке бомбардиров – у Дембеле больше на 2 мяча

Форвард «Марселя» отличился на 85-й минуте игры с «Гавром» Далера Кузяева в 33-м туре (3:1) – этот гол стал победным.

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