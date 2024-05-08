Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 950 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Васильев
    все же еврей он и есть сын Израиля! Как бы там ни было, все же... приятно...Нетаньяху поздрав...
  • Наталья Котельникова
    Это им необходимо. Твориться страшное, почему он, этот пашинян ,так старается уничтожить свою родину? В чём смысл? От...Архиепископ Багра...
  • Горыныч
    Заместителя мэра города Томск шакала константина чубенко (звучная фамилия) в дворники! С зарплатой в 10 тыр.Baza: В Томске за...

Всемирное потепление расширит ареал обитания малярийных комаров

Всемирное потепление расширит ареал обитания малярийных комаров

Американские исследователи из Национальной лаборатории Лос-Аламоса выяснили, что климатические изменения могут расширить или сместить ареалы обитания комаров – переносчиков малярии, лихорадки денге, вируса Зика и других патогенов, сообщает Journal of Climate Change and Health.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх