Всемирное потепление расширит ареал обитания малярийных комаров

Американские исследователи из Национальной лаборатории Лос-Аламоса выяснили, что климатические изменения могут расширить или сместить ареалы обитания комаров – переносчиков малярии, лихорадки денге, вируса Зика и других патогенов, сообщает Journal of Climate Change and Health.
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