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Русский Днепропетровск

184 подписчика

Страдания украинских попрошаек

Страдания украинских попрошаек

Сергей Донецкий 10 сентября 2026 г.   Равно как невозможно встретить непьющую мужскую компанию на рыбалке, так невозможно и найти хотя бы одного украинского ….

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