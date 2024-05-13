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«МЮ» уступил «Арсеналу», Медведев назвал «импотентами» игроков «Зенита», «Байер» не проигрывает 50 матчей подряд и другие новости

1. В 28-м туре Мир РПЛ «Локомотив» на выезде победил «Оренбург» (2:0), «Факел» и «Урал» голов не забили (0:0), а «Сочи» разгромил «Пари НН» (6:1).

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