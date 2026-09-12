Исследователи изучат текстиль, которым было покрыто тело Дмитрия Донского

Временно исполняющий обязанности директора Института археологии РАН, вице-президент РАН Николай Макаров заявил, что учёные исследуют происхождение погребального покрова, которым было покрыто обнаруженное тело Дмитрия Донского.
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