Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официальной карты от министерства цифровой трансформации страны Сирены звучат в Днепропетровской, Полтавской, Черкаской, Кировоградской и Николаевской областях.
Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официальной карты от министерства цифровой трансформации страны Сирены звучат в Днепропетровской, Полтавской, Черкаской, Кировоградской и Николаевской областях.
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