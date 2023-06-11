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Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины

Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины

Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официальной карты от министерства цифровой трансформации страны Сирены звучат в Днепропетровской, Полтавской, Черкаской, Кировоградской и Николаевской областях.

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