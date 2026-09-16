Трамп пригрозил ЕС пошлинами в случае ассоциированного членства Канады

Президент США Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу высокими пошлинами в случае предоставления Канаде статуса ассоциированного члена ЕС, если сочтёт намерения европейских лидеров недружественными, пишет The Washington Times.
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