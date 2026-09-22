Xiaomi представила флагманскую серию 18 Pro с двумя 200-Мп камерами

Официальная премьера линейки Xiaomi 18 Pro запланирована на 23 сентября. Новые смартфоны получат систему Leica с двумя 200-Мп датчиками, 2-нанометровую флагманскую платформу, дисплей SuperPixel нового поколения с функцией Smart Privacy Screen, а также аккумуляторы Jinshajiang ёмкостью 7000 и 8500 мАч.