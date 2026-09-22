Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

377 подписчиков

Xiaomi представила флагманскую серию 18 Pro с двумя 200-Мп камерами

Xiaomi представила флагманскую серию 18 Pro с двумя 200-Мп камерами

Официальная премьера линейки Xiaomi 18 Pro запланирована на 23 сентября. Новые смартфоны получат систему Leica с двумя 200-Мп датчиками, 2-нанометровую флагманскую платформу, дисплей SuperPixel нового поколения с функцией Smart Privacy Screen, а также аккумуляторы Jinshajiang ёмкостью 7000 и 8500 мАч.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым