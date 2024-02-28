ВС РФ уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косе в Херсонской области

Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации успешно ликвидировали группу диверсантов ВСУ во время попытки высадки на территории Тендровской косы.
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