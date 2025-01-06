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В Новосибирской области средняя стоимость частного дома выросла до 6,5 млн рублей

В Новосибирской области средняя стоимость частного дома выросла до 6,5 млн рублей

В четвёртом квартале 2024 года стоимость частных домов в России увеличилась на 6,3%.С октября по декабрь 2024 года в 76 регионах России из 85, которые были исследованы, наблюдалось повышение цен на частные дома.

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