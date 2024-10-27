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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Месячнике по наведению порядка на земле и благоустройству территории.

Месячнике по наведению порядка на земле и благоустройству территории.

Сотрудники отдела принудительного исполнения Бобруйского района и г. Бобруйска активно участвовали в месячнике по наведению порядка на земле и благоустройству территории, который был объявлен Могилевским облисполкомом с 15 октября по 4 ноября 2024 года.

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