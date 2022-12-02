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В Тверской области автомобилистов проверили на долги и штрафы

В Тверской области автомобилистов проверили на долги и штрафы

В Торжке судебные приставы районного отделения УФССП вместе с сотрудникам полиции провели рейд. Инспекторы и приставы останавливали на дорогах автомобилистов, а после этого проверяли их на наличие долгов и неоплаченных штрафов за нарушение ПДД.

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