«Прощайте, милый граф!»: умерла звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина

Спустя две недели после своего 85-летия умерла народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. К ней рано пришла слава — уже в 22 года она стала звездой советского кино, исполнив главную роль в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада».
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