МИД срочно обратился к находящимся в Персидском заливе россиянам

В связи с резкой эскалацией военного противостояния в акватории Персидского залива, Министерство иностранных дел России призывает соотечественников проявлять повышенную бдительность и строго соблюдать меры личной безопасности.
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