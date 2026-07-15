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МИД срочно обратился к находящимся в Персидском заливе россиянам

В связи с резкой эскалацией военного противостояния в акватории Персидского залива, Министерство иностранных дел России призывает соотечественников проявлять повышенную бдительность и строго соблюдать меры личной безопасности.

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