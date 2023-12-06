Компания Circle и он-лайн банк Nubank будут продвигать криптовалюты в Латинской Америке

Платформа для криптовалютных платежей компания Circle и один из крупнейших онлайн-банков в мире Nubank, объявили о стратегическом партнерстве с целью активного продвижения сегмента цифровых активов в Латинской Америке.
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