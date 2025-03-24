Правила заказа такси изменили в аэропортах Московской области

Требования к вызову такси ужесточили в подмосковных аэропортах. Согласно принятому 22 марта постановлению Московской области, таксистам, предлагающим услуги по перевозке, можно будет работать только на специальных оборудованных стойках, сообщил «Коммерсант».
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