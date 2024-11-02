🍁 Аксёнов заявил, что бархатный сезон в Крыму удался За два осенних месяца на полуострове отдохнуло порядка миллиона человек, что на 6% выше прошлогоднего уровня, сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.
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🍁 Аксёнов заявил, что бархатный сезон в Крыму удался За два осенних месяца на полуострове отдохнуло порядка миллиона человек, что на 6% выше прошлогоднего уровня, сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.