Тайные сделки — двойная игра: как союзники плели интриги за спиной Сталина — Бернский эпизод Ольга БезродняяНа исходе Второй мировой войны, когда страны-победительницы вроде бы сплотились в борьбе против общего врага, в действительности их отношения были пронизаны скрытыми мотивами и взаимными подозрениями.