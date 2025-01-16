Врач из Краснодара рассказал, может ли человек умереть от отравления мазутом

На пляжах Анапы зафиксированы случаи отравления парами нефтепродуктовО том, насколько опасно отравление испарениями мазута рассказал токсиколог Краснодарской краевой больницы Искандер Рзаев.
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