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Пункт-А

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Астраханский пловец выиграл спринт брассом на первенстве России

Астраханский пловец выиграл спринт брассом на первенстве России

И помог своей команде попасть в число медалистов. В эти дни в Калуге проходит юниорское (до 18 лет) первенство России по плаванию, в котором участвуют почти 950 юношей и девушек, в том числе и 6 пловцов из Астраханской области.

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