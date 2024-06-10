Тонкий намёк Путина – Эрдогану

Вчера 494 прочитали 5 июня Владимир Владимирович спокойно так высказался о многостульности Султана Эрдогана, который в последние годы почти ничем не брезгует, хотя на словах бьётся ногами в грудь за всё хорошее и справедливое.
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