ВС РФ нанесли серию ударов по Киеву и регионам Украины

Армия России минувшей ночью нанесла удары по военным и инфраструктурным объектам Украины. Взрывы зафиксированы в Киеве, Запорожье, Чернигове, а также в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Сумской областях.
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