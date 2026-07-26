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Наш потерянный мир

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ВС РФ нанесли серию ударов по Киеву и регионам Украины

ВС РФ нанесли серию ударов по Киеву и регионам Украины

Армия России минувшей ночью нанесла удары по военным и инфраструктурным объектам Украины. Взрывы зафиксированы в Киеве, Запорожье, Чернигове, а также в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Сумской областях.

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