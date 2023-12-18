Лечит рак и модифицирует материалы – ученые ПНИПУ рассказали об использовании гамма-излучения

Гамма-излучение считается очень опасным для человека: в больших дозах оно приводит к лучевой болезни, провоцирует развитие онкологии и вызывает мутации.
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