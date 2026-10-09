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Шоу-бизнес: «Девочки на меня клюют»: Как живет 20-летний парень, который выглядит как 10-летний ребенок, но учится в вузе, работает официантом

Шоу-бизнес: «Девочки на меня клюют»: Как живет 20-летний парень, который выглядит как 10-летний ребенок, но учится в вузе, работает официантом

В современном мире привычно встречать самые разные проявления индивидуальности, но порой судьба преподносит сюжеты, которые кажутся сценариями к драматическому фильму.

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