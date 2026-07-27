Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 560 подписчиков

Новый закон о данных ЗАГС породил слухи о мобилизации. Генерал объяснил, зачем это Минобороны

Новый закон о данных ЗАГС породил слухи о мобилизации. Генерал объяснил, зачем это Минобороны

Генерал Липовой объяснил, зачем Минобороны получит доступ к данным ЗАГС.Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет Министерству обороны и Росгвардии право получать сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии