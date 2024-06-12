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Грушко: В военном планировании НАТО растет роль ядерного оружия

Грушко: В военном планировании НАТО растет роль ядерного оружия

Заместитель главы внешнеполитического ведомства Российской Федерации Александр Грушко обратил внимание на то, что Организация Североатлантического Договора всё чаще упоминает ядерные типы вооружения при планировании возможных стратегий, что заставит Москву отыскивать способы снижения рисков, если диалог о базировании подобных средств на польской территории конкретизируется.

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