«Четверка» с плюсом: самые необычные версии самого популярного советского универсала

﻿﻿ВАЗ-2104 - В фольклоре «Четверка» выпускалась почти тридцать лет, за это время было выпущено около 1,14 млн штук, стала популярной в СССР, а затем и в России, где с годами приобретался универсал не только с нескольких заводов, но и Приобретенных.