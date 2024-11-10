«Четверка» с плюсом: самые необычные версии самого популярного советского универсала

ВАЗ-2104 - В фольклоре «Четверка» выпускалась почти тридцать лет, за это время было выпущено около 1,14 млн штук, стала популярной в СССР, а затем и в России, где с годами приобретался универсал не только с нескольких заводов, но и Приобретенных.
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