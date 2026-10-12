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Политнавигатор

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На Зе-марафоне хвастаются: Бъем по российским НПЗ назло Трампу

На Зе-марафоне хвастаются: Бъем по российским НПЗ назло Трампу

Вопреки требованию США не наносить удары по российским НПЗ ВСУ продолжают это делать. Об этом хвастаются пропагандисты Банковой в эфире «Единого марафона», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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