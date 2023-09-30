День независимости Республики Абхазия

День независимости (День освобождения) Республики Абхазия, который ежегодно празднуется в стране 30 сентября в годовщину победы в 1993 году в грузино-абхазской войне, — главный праздник всего народа Абхазии.
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