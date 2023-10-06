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Сам себе мастер

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Английский коттедж – мечта многих. Давайте заглянем в один из них и узнаем почему: Очарование 18-го века и бесконечный уют

Английский коттедж – мечта многих. Давайте заглянем в один из них и узнаем почему: Очарование 18-го века и бесконечный уют

Почему нас так привлекают дома с многовековой историей? Наверно, потому что они кажутся нам величественными, утончёнными и их атмосфера частично переносит нас в разные эпохи.

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Комментарии
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Марина Николаева
В этих так расхваливаемых английских коттеджах совершенно не продумано отопление. Практически всегда сыро и не уютно. зимой так вообще приходится одевать дома 33 одёжки.
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2 час.
валерия
👎
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1 час.
Ольга Густова
Никакого уюта не увидела.
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3 мин.

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