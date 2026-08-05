22 самых провальных проекта нерадивых дизайнеров

Как часто дизайнеры, проектирующие вполне обыденные предметы, задумываются об удобстве их использования? При взгляде на эти фотографии складывается впечатление, что некоторые конструкторы имеют очень смутное представление, как будет выглядеть их творение в реальности.
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