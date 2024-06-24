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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Ещё трёх свидетелей допросили в суде по делу возможного маньяка Манишина

Ещё трёх свидетелей допросили в суде по делу возможного маньяка Манишина

Очередной суд по делу Манишина состоялся 24 мая и длился 3,5 часа В Калманском районном суде 24 июня в закрытом режиме состоялось третье заседание по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина.

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