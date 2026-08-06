В Кузбассе сотрудники полиции задержали злоумышленников, пытавшихся похитить кабель с территории угольного предприятия

В дежурную часть отдела МВД России по г. Киселевску обратился диспетчер угледобывающего предприятия. Он сообщил, что двое неизвестных пытались похитить медный кабель длиной более 130 метров, однако были замечены работниками охраны.
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