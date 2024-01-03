Евросоюз ввел санкции против крупнейшей компании по добыче алмазов из России

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил о введении санкции против российской алмазодобывающей компании «Алроса» и ее гендиректора Павла Маринычева в рамках запрета на импорт алмазов из России.
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