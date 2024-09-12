В России перечислили самые уязвимые из-за кадрового голода отрасли

Будь в курсе✴

Самыми уязвимыми из-за кадрового голода отраслями российской экономики к настоящему времени оказались организации розничной торговли (ретейл), логистика и строительный сектор, а также сферы услуг, электроэнергетики и пассажирских перевозок.