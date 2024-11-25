России передала ОЗХО не менее 30 нот о применении ВСУ химоружия

Как минимум 30 нот, подтверждающих применение ВСУ запрещенных химических веществ против подразделений российской армии, а также мирных жителей на востоке Украины, переданы Организации по запрещению химического оружия Россией (ОЗХО), заявил замминистра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский, сообщает 25 ноября ТАСС.
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