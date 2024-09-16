Повторить путь советского самурая? Говорят, что «У самурая нет цели, только путь». Говорят те, кто знает, что у самурая есть кодекс чести, который ведёт его к цели.
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Повторить путь советского самурая? Говорят, что «У самурая нет цели, только путь». Говорят те, кто знает, что у самурая есть кодекс чести, который ведёт его к цели.
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