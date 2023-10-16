Праздник святого Иерофея Афинского: традиции, запреты и приметы 17 октября Елена Галицкая17 октября православная церковь отмечает день святого Иерофея Афинского, и этот день приносит с собой множество традиций и примет.
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