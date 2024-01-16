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Политолог предупреждает о глобалистском заговоре через «болезнь X»

Политолог предупреждает о глобалистском заговоре через «болезнь X»

Политолог предупреждает о глобалистском заговоре через «болезнь X» Елена ГалицкаяПолитолог Александр Дудчак высказал предупреждение о возможном глобальном заговоре, связанном с угрозой названной им «болезнью X».

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