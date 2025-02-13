Герои АПЛ – в этом очень длинном туре. И идеи, как использовать новые спаренные матчи

Дедлайн – 23:00 в пятницу. Это самые эффективные игроки 24-го тура и идеи на следующий в фэнтези АПЛ на Спортсе’’ Сборная составлена так: ● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый) ● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса’‘ ● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих ● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.