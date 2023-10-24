Израиль бьёт по Сирии и Ливану, бомбит мирное население Газы. Ни санкций, ни блокады, ни даже осуждения. А раз так, Россия и КНДР вперёд!

вп

валентина пожиленко

Земля была создана для жизни людей и устроена так, что до скончания века она могла быть неиссякаемой житницей. Земля была снабжена всем, что необходимо для удовлетворения насущной потребности людей. Но человечество, доверив властные полномочия невежественным корыстным людям, превратило естественную потребность жизнеобеспечения в неуправляемую страсть к излишествам, разрушив все жизненные процессы. Но при этом, мы все прекрасно понимаем, что наша планета Земля лишь частица огромного Мироздания, где каждый момент идут процессы созидания или разрушения. В нашем земном существовании те или другие действия одних людей вырастают в логическую цепь событий, влекущих за собой попавшие в их орбиту другие человеческие жизни. Всеобщее переплетение создаваемых человечеством обстоятельств вырастает в законы природы. Святой Иоанн Кронштадтский так объясняет отношение Бога к природе и человеку: "Господь имеет полное уважение к созданной Им природе и ее законам, как к произведениям Своей бесконечной Премудрости. Поэтому и свою волю Он обыкновенно совершает через природу и по ее законам, наказывая или благословляя людей через различные физические предметы и жизненные обстоятельства. Когда эгоизм и корыстолюбие людей не знают границ, то земля и природа, тяжело перенося свои разрушения, с яростью обрушиваются на них". Природные катаклизмы более чем красноречиво говорят современному человечеству о порочности и ущербности его образа жизни, объясняя ему насколько бесценной и ничтожной может быть жизнь человека. Разрушительный процесс жизни человечества ускорился и природные катаклизмы настолько участились, что человечества может не стать. Но властные земные особи не думают об этом и своими недобрыми деяниями все более разрушают землю и природу, в том числе и Мироздание!