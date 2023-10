Израиль бьёт по Сирии и Ливану, бомбит мирное население Газы. Ни санкций, ни блокады, ни даже осуждения. А раз так, Россия и КНДР вперёд!

Александр Макеев

Израиль неотвратимо разрушит все здания на всей территории сектора Газа в качестве мести всему народу Палестины за террористическую атаку боевиков Хамас по территории Израиля и убийство более 1400 граждан Израиля 7 октября 2023 года. И этот многомиллионный геноцид палестинцев будет требовать отмщения и уничтожения террористического государства Израиль. А мифы о беспредельной универсальной волшебной силе суперсущества, поддерживаемого несметной свитой и супер существ меньшей специализированной волшебной силы являются инструментом преобразования мировоззрения люй в патологию веры в сверхъестественные чудеса. Ведь вселенную никогда нигде не сотворял из ничего волшебным словом, волшебными руками около 8 тысяч лет назад для невежественных людей и затем повторно не создавал сотворением сверхмощного взрывного устройства и его Большим Взрывом около 14 миллиардов лет назад для образованных людей. Прочтите научную статью: А. К. Макеев. Самовоспроизводство материи // Materials of the international scientific-practical conference: "Prospects for the Development of Modern Science" – Jerusalem, Israel: Regional Academy of Management, 2016. – 535 p. P. 213-220. UDC 001.18 BBC 72 P 93 ISBN 978-601-267-398-2 https://drive.google.com/file/d/0B_W2hkSE3iXram5DX1FoX3NsLVE/view?resourcekey=0-OFX6dMXY-xOGnOLDyxFvLQ