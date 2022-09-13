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Уникальный метод: российские ученые выяснили, как заживлять раны без рубцов

Уникальный метод: российские ученые выяснили, как заживлять раны без рубцов

Исследователи из НИУ МИЭТ и Сеченовского университета совершили открытие мирового масштаба: разработали метод заживления порезов кожи и внутренних органов, который гарантирует отсутствие рубцов, сообщил телеканал «360°» со ссылкой на сайт kp.

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