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Четыре МиГ-29 и системы С-300: Горели аэродромы. Офицеров НАТО срочно вывезли в Польшу

Четыре МиГ-29 и системы С-300: Горели аэродромы. Офицеров НАТО срочно вывезли в Польшу

После удара русской армии по объектам военной инфраструктуры в Днепропетровске появилась информация, что под удар попали и офицеры НАТО – выживших срочно доставили в соседнюю с Украиной Польшу для оказания медицинской помощи.

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