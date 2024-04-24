Четыре МиГ-29 и системы С-300: Горели аэродромы. Офицеров НАТО срочно вывезли в Польшу

После удара русской армии по объектам военной инфраструктуры в Днепропетровске появилась информация, что под удар попали и офицеры НАТО – выживших срочно доставили в соседнюю с Украиной Польшу для оказания медицинской помощи.
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