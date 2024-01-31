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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Легенду Уралмаша хоронили все — от авторитетов до силовиков

Тренер легендарной екатеринбургской школы самбо «Уралмаш» Александр Козлов умер на 82-м году жизни. На прощание с ним в спортивный клуб «Родина», основанный одним из его учеников, пришли около 500 человек — родственники, друзья, коллеги, бывшие и, вероятно, действующие силовики, чиновники и депутаты, екатеринбуржцы с авторитетным прошлым и настоящим.

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