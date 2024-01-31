Тренер легендарной екатеринбургской школы самбо «Уралмаш» Александр Козлов умер на 82-м году жизни. На прощание с ним в спортивный клуб «Родина», основанный одним из его учеников, пришли около 500 человек — родственники, друзья, коллеги, бывшие и, вероятно, действующие силовики, чиновники и депутаты, екатеринбуржцы с авторитетным прошлым и настоящим.