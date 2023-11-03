Путин: попытки посеять семена вражды и ксенофобии обречены на провал

Попытки посеять между гражданами семена вражды, недоверия и ксенофобии обречены на провал, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям Всероссийского форума «Народы России».
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