Какие решения предлагают солнечные электростанции?

Солнечные электростанции (СЭС) предназначены для генерации электроэнергии из солнечного излучения. Комплект солнечной электростанции представляет собой комплекс солнечных панелей, состоящих из фотоэлектрических ячеек, которые преобразовывают солнечную энергию в электрическую энергию.
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